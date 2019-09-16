慢跑是目前熱門的全民運動，比慢跑更溫和的則是健走，不但適合所有年齡層，造成運動傷害的機率也相對較低，不過專家表示，健走必須達到一定強度，才能發揮效益，一但當健走變成「散步」，等於白走了。

健走可以提升骨密度、預防失智、減少中風、乳癌等風險，美國大型研究甚至發現，健走比慢跑更能降低血壓、血糖和膽固醇，不過根據美國醫學雜誌《Prevention》報導，紐約知名健身教練茱蒂關提醒，當健走出現下列4個徵兆時，透露你的健走無效。

1. 沒有流汗

理想情況下，在30分鐘的步行期間，至少要有10～15分鐘達到最大心率75%到80%，若健走過程衣服完全沒濕、甚至沒有冒汗，那麼恐怕沒有達到運動效能。

2. 邊走邊聊天

如果和朋友一起健走時，還能邊走邊聊天，一點都不覺得喘，那表示你的健走不夠力，還得再加快速度。若無法持續快走，建議不妨以快走1分鐘、慢走2分鐘的方式交替進行，不但能燃燒更多熱量，還能讓你更專注鍛鍊。

3. 沒有運動成效

若持續鍛鍊加上飲食控制，體重依然不動如山，甚至完全感覺不到運動成效，代表鍛鍊方式應該做點改變。可以將一天一次的健走，拆成早晚兩次，不但可增加提高心率的機會，還能延長消耗熱量的效益。

4. 不累也不痠痛

如果每次健後完全沒有感到疲乏，別以為是你的肌肉強健，而是你的健走太輕鬆了。專家提醒，即便是在平地行走，結束後也應該有適度的疲乏感，才表示有達到運動效果。建議可改走上坡路，增加心率。

(中時電子報)