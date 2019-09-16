前AV界「童顏巨乳 」代表、傳奇女優上原亞衣，在2016年事業當紅之際宣布引退，之後潛伏3年，今年6月才以藝人身分復出，日前在社群打卡透漏來台工作，引發台灣粉絲暴動，雖然目前還不知道她來台是接了什麼工作，然上原亞衣在日本上的節目已播出，她分享過去在AV圈工作的情況，包含全盛時期的月收入，讓當天同台的現役一線等級AV女優高橋聖子都驚呆掩嘴說不出話來。

上原亞衣登上日本綜藝節目，大方聊過去在AV界的工作情況，透露她出道後以企劃單體女優身分工作了5年，共計拍了1千支作品，工作量最大的時候，一個月只休生理期來的那4、5天，連發高燒也是去醫院吊個點滴壓下來，就回去繼續拍片，幾乎天天「埋頭苦幹」，收穫就是她很快就爆紅，工作量跟收入成正比，而且片酬水漲船高，最賺錢時，一個月收入就買一台數百萬台幣的進口豪華轎車，這收入讓現今當紅的暗黑女神高橋聖子，聽了都忍不住驚訝到合不攏嘴。

「AV達人」一劍浣春秋也在部落格「playno1」討論此事，表示上原亞衣說月收入千萬日幣(約台幣近300萬)，恐怕是謙虛，而且也太小看她，「外傳她引退時手上有3億日幣(折合台幣8570萬元)」，而這價格之於上原亞衣的知名度與發片量，劍大認為並不誇張，上原亞衣也在節目透露，自己因為賺太多人盡皆知，所以被有心人士盯上，跑來跟她說：「把錢放我這裡會變更多喔」，她竟然也傻傻把辛苦錢交給對方，結局就是2千萬日幣(約572萬台幣)飛了，但如今她復出，劍大認為應該不是因為被詐騙或缺錢，上原亞衣也在節目上說，是希望將過去的經驗、金錢投資及美容心得分享給大家，甚至積極開設社群帳號，就是為了將自己的想法迅速擴散出去而已。

(中時電子報)