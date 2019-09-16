國民黨總統參選人韓國瑜在三重大造勢成功拉抬聲勢，粉碎了外界「換韓」的傳聞，但依然粉碎不了鴻海創辦人郭台銘參選決心，外界認為郭參選已箭在弦上，2020將是三腳督大戰。對此，前扁辦主任陳淞山感到憂心，他認為三腳督選戰，獲利的是韓國瑜，不是總統蔡英文，蔡英文有可能在郭台銘與韓國瑜則在既競爭又合作的政治操作配合下，慘遭被翻盤逆轉，甚至影響民進黨立委選情。

陳淞山在《美麗島電子報》發文表示，「三足鼎立」的總統大選賽局，其實獲利最大的就是韓國瑜，真正傷害到的人卻是蔡英文！蔡英文將從一對一對決的穩操勝算局面，變成可能翻盤的政治危機。

陳淞山直言，綠營不要認為郭台銘是藍營出身，出馬會分裂國民黨票源，真實情況反而相反，郭參選背景是源自於「經濟問題」與「治國能力」，這兩個問題當然就是衝著蔡英文而來，而這兩個問題，恰恰也是蔡去年九合一慘敗原因所在，因此，郭的優勢剛好凸顯蔡的不足，郭參選，蔡和韓一對一的優勢就不在，取而代之，是三方均衡態勢，蔡英文有可能在郭台銘與韓國瑜則在既競爭又合作的政治操作配合下，慘遭被翻盤逆轉，甚至影響民進黨立委選情。

對於綠營立委選情影響，陳淞山認為，民進黨很可能從原本評估過半席次的情形變成三黨不過半的局面，台北市長柯文哲的台灣民眾黨的不分區立委政黨得票率將有所提升，成為藍綠對決下的「第三勢力」。

(中時電子報)