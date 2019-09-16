蔡英文總統15日傍晚在高雄一場不公開的行程，小英談到高雄現況，意有所指說「菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，（我們）要把小孩收回來」；蔡也強調，再也找不出比目前更好的中央執政團隊。網友砲轟蔡英文失言「厚顏無恥的詐騙集團！」(李四川後援會)

民進黨主政高雄20年，去年被國民黨的韓國瑜一舉攻下，蔡英文總統15日傍晚在高雄一場不公開的行程，小英談到高雄現況，意有所指說「菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，（我們）要把小孩收回來」；蔡也強調，再也找不出比目前更好的中央執政團隊。網友砲轟蔡英文失言「厚顏無恥的詐騙集團！」

蔡英文總統15日傍晚在高雄一場不公開的行程，小英談到高雄現況說，她常常在高雄陪陳菊坐車，菊姐都會指出做了什麼政績，「這讓我的感覺是，菊姐好像帶一個小孩長大卻被騙走，所以1月11日要把小孩收回來，好不好？」此話一開贏得台下歡呼聲。蔡更直言，你再也找不出來比現在這個團隊更有經驗、更有能力的團隊，到國民黨找，不用了，再給蔡英文團隊4年，台灣會很不一樣。

網友轉發新聞到「李四川後援會」並留言「厚顏無恥的詐騙集團！」、「真不知恥 ！高雄不是政客的奴」、「留了三千多億的債，這種老母還配說高雄牠養大的，吃💩的嘴說不出好話」、「史上最不要臉的話」、「高雄負債3000億 還有5000個坑洞 光想到就覺得恐怖 怎麼會有這樣的家長」、「蔡總統的說法，高雄變成被家暴的孩子，被善心人救出來，家長卻不知悔改，還要告別人。高雄這孩子才剛脫離家暴的陳媽媽，可不能再掉到陳爸爸的手中啊」、「沒有把陳菊換掉，可以知道下水道堵了95%？誰發包？誰承包？誰驗收？都還沒公佈咧！該關的就關，敢做這些狗屁倒灶的事情，就不要怕面對法律，包括蔡陰魂妳下台後也一樣！」

(中時電子報)