58歲林姓男子今凌晨3時許，被人發現全身是血臥倒在新北市三峽區正義街口，且全身散發濃濃酒味，警消到場後，立即將他送往恩主公醫院搶救，仍因傷勢過重在清晨宣告不治，經警方調閱監視器發現，林男疑因酒醉自行躺在路中間，遭行經的自小客車撞擊，目前已鎖定肇事車輛查緝中。

疑酒醉倒路邊，男子遭行經車輛撞死。

新北市三峽區男子疑酒醉倒路邊，遭行經車輛撞死。

據了解，林男昨晚告知家人要外出與同事餐敘，不料就再也未返家；同事則指稱，今凌晨1時許結束飯局後，見林男酒醉過甚，無法自行站立或行走，開車載他返回三峽住處後便離去。

警方表示，經調閱附近監視器畫面發現，林男返回住處後，並未進入家裡，疑因酒醉又自行跑回街上，躺在路中間，不慎遭行經自小客車撞擊，目前已初步掌握涉案車輛，追查肇事駕駛身份，全案將依《過失致死》及《肇事逃逸》等罪嫌偵辦。

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(中時 )