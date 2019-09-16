國際油價今天上漲超過10%，主要是因為沙烏地阿拉伯兩油廠遇襲，導致這個世界最大產油國產量減半。

國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）經營的油廠爆炸後，西德州中級原油上漲10.68%來到每桶60.71美元，布倫特原油上漲11.77%來到每桶67.31美元。

(中央社)