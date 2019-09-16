民以「食」為天！小動物們的伙食也是大學問！台北市立動物園熱帶雨林區穿山甲館（Pangolin Dome）自7月9日開放後，立即成為動物園裡另一個熱門的參訪景點。館內豐富的教育展示設計，甚至包括讓民眾能透過玻璃窗，觀察保育員工作的情況。目前除了箭毒蛙房外，位在穿山甲館一樓的動物廚房，也躍升成為造訪過的遊客，會大力推薦的主題之一。大家可別以為這洗洗菜、分切蔬果有什麼特別的？

目前在兒童動物區和穿山甲館都可以看到保育員工作的身影。（台北市立動物園提供）

每天的早上09：30-10：30，和下午的14：00-15：00，來到熱帶雨林區穿山甲館（Pangolin Dome），走過最下層的水底通道，搭乘電梯或是走樓梯上到一樓，就會看到一整片的玻璃窗，以及正在裡頭忙進忙出、保育員辛苦的身影。因為館內的物種眾多，每一種動物各自有不同的食性，為了維持動物的健康，除了仰賴動物園的中央廚房協助配送食材外，還需要館內負責的保育員們，依照動物的不同食性，將各類食材進行後續處理。

為了滿足館區內大大小小、各種動物的特殊需求，每一項食材該怎麼切？切大切小？可是大有學問呢！（台北市立動物園提供）

像是為了延長鳥類的進食時間，保育員會將水果切成大塊的方式固定在棲架上方便牠們採食；為了預防動物們挑食，有時候必須將食物藉由打成泥狀、切成小丁或是捏成窩窩頭的形狀，讓牠們察覺不出來乖乖吃下肚；此外，像是夜行動物區的新房客「指猴」，剛入住時或許是因為對陌生的環境感到不安，出現明顯的刻板行為，於是保育員就特地為指猴，將一天所需的食物，平均分攤成好幾份，並且費心地裝進朽木或是竹筒裡，讓指猴必須努力的挖掘，才能取得裡面的食物，藉由行為豐富化輔具，以及少量多餐的調整，減緩指猴容易緊張的情緒。

位在穿山甲館一樓的動物廚房，也躍升成為造訪過的遊客，會大力推薦的主題之一。（台北市立動物園提供）

當所有的食材都處理完畢之後，就到了大家最喜歡的餵食時間。保育員會前往各動物活動場張羅餐點，並且依據動物習慣的進食時間或習性，做一些細微的調整，像是之前被鄰居搶食搶到「森77」的二指樹獺，就要等到頑皮的鄰居「棉頭絹猴」回家後，保育員才特地為牠送餐豐盛的大餐。另外某些動物可能需要攝取一些微量元素，例如保育員每個星期會為金剛鸚鵡準備一根辣椒補充維生素，看著鸚鵡一口接一口品嚐辣椒，是不是讓你也覺得全身熱了起來！？

食物要分切成動物容易抓握的大小（二趾樹獺）。（台北市立動物園提供）

其實在動物園裡，每個館區都會依照各種動物不同的習性情況來處理食材，但目前只有在可愛動物區和穿山甲館可以看到保育員工作的身影。隨著園內努力向國際接軌，除了活動場更符合動物福利以外，在教育的部分，也不再拘泥於解說看板，像是動物廚房和未來的動物行為學院，都是能夠實際看到保育員工作內容的地方，希望民眾在對動物園目前的角色有一定認識的同時，可以將相關的保育理念推行到日常生活中，成為地球公民一份子。

穿山甲館內的動物廚房，牆上白板寫的密密麻麻的，都是營養師和保育員特別調配的營養食譜。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)