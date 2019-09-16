「老爹」歐提茲(David Ortiz)今年6月在家鄉多明尼加遭到槍擊，身為知名美職球星，歐提茲在那裡是家喻戶曉的英雄人物，居然有人想要他的命。「我一定要找出是誰幹的，」歐提茲槍傷之後首度跟媒體談論此事，「我不能乾坐著等人家來殺我。」

當時在夜店裡，兇手持槍從後方對歐提茲射擊，他沒看見對方的臉。「中槍的感覺非常奇怪，好像我不在我自己的身體裡了。這不是電影，中槍了不可能像沒事一樣。」子彈擊穿歐提茲腹部，一度危及生命。「我哀求醫生別讓我死啊，我是個好人，還有4個孩子。」醫生進行3次手術，歐提茲損失了一部分肝臟。

被救活之後，歐提茲無法正常進食，體重減輕40磅，躺在病床上喉嚨像火燒一般，他形容那感覺像地獄。到底是誰要殺他？多明尼加警方逮捕14名嫌疑人，槍手供稱有人出7800美元要買他的命，後來又傳出是殺錯人，因為歐提茲和目標的背影很像。

歐提茲說：「我只幫助人，我從未樹敵，我應該沒有任何仇家啊。」他出身於一個治安敗壞、幫派橫行的地方，從小就看過死人和毒品，父親在後院教他打棒球，鼓勵他遠離危險的街頭。多明尼加40%家庭位於貧窮線之下，兇殺率雖還比不上美國大城市，但整體環境惡劣，歐提茲發財之後回去幫助了很多貧童。

檢察官表示案情極為複雜，這些嫌犯在查清之前可能會被關押長達1年。為加快釐清真相，歐提茲自己掏錢雇用了前波士頓警察局長來幫忙調查。

(中時電子報)