挪威鐵人三項選手艾登(Gustav Iden)奪冠,頭戴彰化「埔鹽順澤宮」帽子, 讓彰化人振奮不已,彰化縣政府規劃今年度7場大型馬拉松嘉年華,10月即將登場,縣長王惠美寫信邀情他來彰化,今天縣府收到艾登的回信,答覆等明年結束東京奧運之後,希望能到順澤宮參訪。王惠美除了預祝他明年奧運勇奪佳績外,也將悉心規劃,希望屆時讓他有個難忘的彰化之旅。

艾登在彰化掀起旋風,各地湧入向埔鹽順澤宮索帽登記以經達到4萬頂了,暫時停止登記,工廠日夜趕工也要到10月才消化得完。

艾登給王惠美的信原文如下:

Hi! Sorry for the late reply. It has just been so many messages the last few days. Hope you understand :) My schedule is sadly very busy so there is not any time to travel to Taiwan now. But I really want to go to pay my visit to the tempel on my way back to Norway from the Tokyo Olympics next year. That would have been an amazing experience!

Sincerely,

Gustav Iden

嗨!抱歉回覆的晚了。這幾天收到太多訊息,希望你能理解:)遺憾的是我的行程真的太忙了,現在沒有時間去台灣旅遊。但我非常希望明年結束東京奧運之後,在回挪威的路上能到廟宇參訪。相信那會是非常棒的體驗!

古斯塔夫 艾登

