新北市消防局今年有2隻搜救犬Chino和Mumu犬齡已達退役標準，為讓牠們可以度過愉快的晚年生活，即日起開放認養，廣邀愛狗人士加入照顧退役搜救犬的行列，申請期限至9月30日止，2隻搜救犬未來的主人將依居住環境及相關配套等綜合考量，排定優先順序。

Chino和Mumu都是7歲半，服役已達6年，是比利時狼犬及德國狼犬混種，個性溫和不會過度敏感，個性很好但有時也會有點急躁，雖然體力不如以往，但健康狀態非常良好，並且受過專業的訓練，希望開放給民眾認養，讓牠們找一個溫暖的家，享受幸福的退休生活。

新北市消防局表示，新北消防致力提升特種搜救隊的搜救犬能力，IRO認證的搜救犬數是全國之冠，目前15隻搜救犬中有7隻通過認證，這次退役Chino和Mumu均是通過IRO瓦礫搜救犬高級評量的優秀搜救犬，曾在台南震災、花蓮震災成功標定受困者位置，並參與過許多山難及救助任務，搜救技能備受肯定。

有意認養欲索取除役犬隻資料的愛狗人士，可於每日8時至22時電洽特搜大隊窗口魏小姐詢問，電話：（02）8951-3513分機8418。

(中時 )