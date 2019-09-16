英國布倫海姆宮展出的黃金馬桶不翼而飛，打造這件作品的義大利藝術家卡特蘭說，他希望這是「受羅賓漢啟發」的劫富濟貧行動，而警方今天試圖在重重難關下，找尋馬桶的下落。

打造這個中看又中用黃金馬桶「美國」（America）的卡特蘭（Maurizio Cattelan）告訴「紐約時報」（NYT），剛聽到關於昨天這起凌晨竊案的消息時，還以為是惡作劇。他說：「誰會笨到去偷馬桶？我一時忘了那是黃金做的。」他接著說：「我希望這是場惡作劇。」

卡特蘭形容這件18K金作品，是「呈現給99%公眾的1%奢侈藝術品」。他表示：「我希望它仍是。我想以正面思考，認為這宗竊案是那種受羅賓漢（Robin Hood）啟發的行動。」在英國民間傳說中，羅賓漢是劫富濟貧的竊賊。

名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產（World Heritage）的布倫海姆宮（Blenheim Palace）執行長哈爾（Dominic Hare）揭露，這個12日陳設但兩天就被偷走的馬桶，現已價值約500萬至600萬美元（約新台幣1.6億至1.9億元）。

他告訴英國廣播公司（BBC），英國鐵血首相邱吉爾（Winston Churchill）出生的布倫海姆宮擁有複雜縝密的保全系統，但「我們顯然得在那點上自我挑戰」。他也說，黃金馬桶「不是不可能被竊賊熔化」。

竊盜集團至少使用2輛車犯案，並在偷走馬桶後造成破壞建物的水災。

警方逮捕並拘留一名66歲男子，並於今天表示，他們仍在追蹤幾條線報。

黃金馬桶「美國」是卡特蘭作品展的一大亮點，並因曾打算借給美國總統川普而聞名。參觀民眾可以預約3分鐘的如廁時段，在紐約古根漢（Guggenheim）美術館展出時，一年中有超過10萬人排隊使用這個馬桶。

(中央社)