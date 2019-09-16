鴻海創辦人郭台銘9月12日宣布退出國民黨後，參選總統與否，將在17日表態。對於郭可能參選。國民黨台南市黨部主委謝龍介就表示，即使郭真的選了，蔡英文總統也不是就能躺著當選，他認為，觀察的重點應是從「17日被連署截止，到真正登記參選的兩個月時間裡」，如果「郭的氣勢拉起來，甚至搶到蔡的支持，情勢就會有變化」。

據《聯合報》報導，謝龍介前天(15日)表示，如果郭真的參選，結盟台北市長柯文哲與前立法院長王金平，絕對是一支勁旅，而韓國瑜雖然目前只能利用假日造勢，但謝也強調，「韓國瑜有韓粉的支持，是三組參選人中支持者凝聚力最強的」，也最不易撼動的。

他也點出，蔡英文手握強大行政資源，但「郭的參選不代表全然是藍的分裂，郭陣營也可能去拉到蔡的票，而且到時候蔡『必須開闢兩面作戰』，能否應付得當也很難說」。

謝龍介認為，未來幾個月，三個陣營的民調絕對會有變化，蔡目前領先，不代表可以躺著選，他也強調，觀察的重點應該是從本周17日被連署截止，到真正登記參選的兩個月時間裡，若郭的氣勢拉起來搶到蔡的支持，情勢就會有變化。

(中時電子報)