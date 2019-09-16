日本廣島縣福山市的1棟兩層樓民宅15日凌晨被汽車撞毁，該車的20歲男性駕駛及同車的14歲女中學生當場死亡，其他同車的3人中，1人重傷、2人輕傷。警方初步研判，可能是駕駛在轉彎處沒轉好才肇事。

這起重大車禍發生於15日凌晨1點10分左右過後，肇事車在廣島縣福山市柳津町的公路交叉路口行駛時，越過對向車道並撞上路旁的安全護欄，最後衝進民宅的1樓和2樓之間。

廣島縣福山西警署向日媒指出，肇事車內共有5人，死者是20歲的駕駛、解體業的工作人員松田及14歲的前田，另有19歲的男子重傷，20歲的男性輕傷。當時民宅內有2位居民都沒有受傷。

警方指出，那條道路限速40公里，是雙向各1線道的公路，在交叉路口處有紅綠燈且視線良好，來往的車子也不多。從現場的情況研判，松田可能是想走左側稍微有彎道的路，但在左轉時方向盤沒控制好而越過對向車道，撞上安全護攔，再撞進民宅。

事故車卡在民宅的1、2樓之間，業者將車拖出時民宅的屋頂突然整個坍塌。警方正在詳細調查這起事故的原因。

(中時電子報)