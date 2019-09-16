全國國中小有1153所偏遠地區學校，教育部為均衡城鄉學校教育資源，108年度再投入25.6億元預算，新增挹注偏遠地區學校「設施設備」、「學生多元試探」及「教師專業發展」等項目，期盼進一步穩定偏遠地區師資，提升教學品質。

為落實《偏遠地區學校教育發展條例》，教育部今年1月29日發布「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，並於108年度編列25.6億元預算，除1153所偏遠地區國中小受惠，非偏遠地區但有教育資源需求的428所非山非市國中小也可以申請設施設備經費。

這些經費主要用於偏遠地區學校有關設施設備、教學及行政人員聘任、學生學習及輔導等教育措施，而為落實行政減量，教育部也同時建置經費申請單一窗口網站，精簡申請程序，各校無須花費過多時間及人力，即可申請相關補助。

教育部強調，各校妥適運用該經費可以有效提供學生多元資源，以澎湖縣鎮海國中為例，該校108學年度申請辦理學生多元試探活動「鎮海國中戶外冒險體驗」，與台師大、澎湖科大、中華民國帆船協會及香港漂流教室等單位合作，推出一系列「自立造舟體驗」、「帆船水手訓練」、「澎湖內海與臺灣海峽航行計畫」及「登山體驗」課程。

澎湖縣鎮海國中校長吳憶如表示，透過計畫，學校除得到經費挹注，還能與民間人力資源連結，創造合作契機。未來將透過教育部專案計畫檢核機制，核實依計畫執行，檢視目標和預期效益，讓偏鄉學校比起都市學校不一定處於劣勢。

屏東縣琉球國小為持續推動戶外探索課程，也在108年度申請相關設施設備經費，並將課程納入中長程校務發展計畫和108學年度課綱。學校從107學年度起規劃六年級學生畢業前都能以獨木舟完成兩天一夜、全長12.5公里的小琉球環島，整個活動包含獨木舟、露營、潮間帶、觀星及最後學生的成果展現。

(中時 )