台8線131k慈航橋段昨日晚間因落石不斷緊急封路，原訂於今早派遣搶通機具前往處理，不料該地仍落石頻率並未降低，不斷有石塊與沙粒自上方快速滑落，花蓮太魯閣工務段長陳麗華表示，目前搶災機具無法靠近施工，也請用路人不要靠近與前往中橫公，以免危險發生。

昨日晚間6時30分許，太魯閣中橫公路慈航橋路段驚傳大面積落石，甚至有轎車遭到石塊擊中，所幸未傳出人員傷亡。警方與工務段考量用路人安全下，於昨晚7時30分許封閉路段，並預定今早實施搶通施工，不料今早5時左右，公務單位到場勘查情況，仍有大批落石泥沙不斷落下。

大批石塊與砂石從公路上方約180公尺處，沿著山壁不斷向下滑落，形成「砂石瀑布」，而下方8.5公尺寬的道路好不容易於昨晚清除堆積泥沙完畢，卻又遭到泥沙再次掩埋。

砂石瀑布從天而降 中橫慈航橋段持續封路

陳麗華提到，目前現場5至10分鐘就會發生一次大面積土石滑落，且間隔頻率愈來愈短，經工務段人員至上方檢查後，發現坡面存在大裂縫，不排除之後會有會有更大面積塌落。

陳麗華呼籲用路人，目前中橫公路段暫時因慈航橋段落石封路而無法通行，請民眾切莫靠近與前往該地，必要時繞道而行。

(中時 )