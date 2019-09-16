美國位於伊利諾州的喬利埃特驚傳一起駭人聽聞的事件。當局在一位前印第安納州墮胎診所醫師家中發現了將近2200多具嬰兒胚胎遺骸。威爾郡的治安官辦公室在上星期發布了一則新聞聲明稿，聲明中表示醫師克洛佛(Ulrich Klopfe)的家人在整理其遺物時驚見2200多具「嬰孩胚胎遺骸」，這驚悚的事件嚇壞了他們因此透過律師聯絡了驗屍官。治安官表示，這些遺骸總共有2246具，每一具都以非常專業的醫學方式保存。雖然在克洛佛醫師家裡出現如此龐大的胚胎遺骸實屬不尋常，但並沒有任何跡證能夠證明克洛佛醫師就是在自己家裡面幫孕婦墮胎。

據《美聯社》報導，克洛佛醫生於上星期過世。其執業的診所遭爆在登記墮胎部分不確實並且於2015年時，他在替一位13歲小女孩墮胎時，並沒有確切實行墮胎前18小時徵求病人同意一事，而是直接給了女孩墮胎藥。因為這些不良及違規紀錄使克洛佛醫生於2015年遭吊銷醫生執照。話雖如此《南灣論壇》還是認為克洛佛醫師應當是印第安納州執行墮胎手術之首。如今，這位備受爭議的墮胎醫生的「收藏」震驚了全美，美國共和黨黨員潔姬(Jackie Walorski)強烈抨擊克洛佛，認為針對印第安那州的這麼多墮胎事件，克洛佛需要擔負責任。至於克洛佛究竟為何要收集這些嬰骸的目的警方仍在釐清當中，而這2246具嬰骸也將會以焚化處理。

(中時電子報)