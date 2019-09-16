學童走訪七股鹽山，用鹽鹵DIY製作好吃豆花。(七股龍山國小提供)

南大附小彩虹斑馬志工隊與七股龍山國小、東山吉貝耍國小共同進行跨域探索課程，以「鹽」為主題，到安平學習做蜜餞，到七股學習做豆花，感受甜蜜蜜的小吃滋味，校外活潑生動地教學內容，讓上課變得好吃又好玩。

配合南大教育學院大學社會責任計畫，3校共50位師生來到安平番王伯蜜餞物產館討教製作水果酵素蜜餞的工夫，並到七股鹽山欣賞「濱鹽歷險記」鹽雕創作展，動手DIY用鹽鹵做豆花，學生們在實作中學習，相當有趣。

製作水果酵素蜜餞時，需先將新鮮水果連皮切塊，再黑糖做為天然防腐劑，並加入少許粗鹽，靜置一個月後就完成，不只酵素可以喝，水果用烤箱烤過就成為蜜餞；龍山國小學生黃沁堂說，蜜餞製作過程竟然加糖又加鹽，難怪蜜餞的台語叫做「鹹酸甜」，南大附小學生李辰顥也說，自己製作的蜜餞，沒有色素、化學防腐劑，吃的才安心。

而富含蛋白質的豆漿，遇上了含有鎂、鈣、鐵離子的鹽鹵，在溫度升高加熱催化作用下，自然就凝結成豆花，當學生見到親手製作鮮嫩欲滴的豆花出現時，各個笑開懷；吉貝耍學生楊恩鎧說，豆花簡直就是豆漿果凍，自己做的就是好吃。

七股龍山國小校長方建良指出，今年度的新課綱強調素養導向，跨域探索課程不只擴展學生的學習視野，更教導學生從做中學，培養探索及實作能力，貼近生活的課程讓學習效果更為顯著。

(中時 )