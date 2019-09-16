林女士透過荷爾蒙治療，三個月成功將乳房腫瘤由原本的1.88公分，縮小至0.8公分，保留乳房乳暈免全切，是乳癌患者治療的另一種選擇。（馮惠宜攝）

台中52歲林女士4月間接受免費乳房攝影檢查，發現右側乳房有異常，進一步接受超音波檢查發現有1.88公分不規則硬塊，切片結果證實是惡性侵襲性乳癌第一期。長安醫院副院長吳嘉隆在考量患者希望保留乳房乳暈，建議她接受口服抗荷爾蒙治療，三個月成功將腫瘤縮小至0.8公分，8月初再為她進行乳房腫瘤局部切除手術，目前術後一個月恢復狀況良好。

林女士說：「很慶幸透過免費乳房攝影檢查，早期發現早期治療。三個月的荷爾蒙治療期間，因為打停經針，所以除了一些更年期的症狀，如熱潮紅、倦怠外，並沒有任何不適，腫瘤也順利縮小免全切，保留乳房乳暈，很謝謝醫師提供這個很棒的治療選擇。」

吳嘉隆表示，大約70％的乳癌細胞內有女性荷爾蒙的接受體，在受到女性荷爾蒙的刺激後，會導致癌細胞的生長和分裂，而荷爾蒙治療就是以阻斷荷爾蒙對癌細胞的刺激，達到治療乳癌的目的。因為林女士尚未停經，所以每個月幫她打一次停經針，期間再配合口服的荷爾蒙治療，三次療程即讓腫瘤明顯變小，且淋巴腺沒有感染，整個治療過程對她而言很適合。

吳嘉隆說，具有特殊形態的乳癌患者，適合接受荷爾蒙治療，如荷爾蒙強陽性、增生指數較低、尤其是管腔細胞A型，特性為荷爾蒙接受體(ER、PR)呈強陽性，而HER2是陰性，通常可以透過手術前的荷爾蒙誘導性治療，讓腫瘤縮小，雖然花費時間會比較長，但這類型患者接受荷爾蒙療法的效果很顯著，目前健保也有給付。

吳嘉隆說，荷爾蒙治療副作用一般來說相對較少，且荷爾蒙治療對於降低乳癌的風險、避免整體復發的影響，可以降低到30％，是乳癌患者治療的另一種選擇。

(中時 )