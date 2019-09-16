郭台銘幕僚再添一名主播，前台視主播吳怡萱。（取自吳怡萱臉書）

總統大選登記連署明天將是最後期限，鴻海創辦人郭台銘究竟是否會去登記？永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天表示，郭台銘心中已經有定見了，副手人選也在他心裡了，明天就會跟外界做交代。值得一提的是，郭台銘幕僚蔡沁瑜跟郭昕宜都遷戶籍，布局立委選舉，蔡沁瑜則表示是「思考各種可能性。」

對於副手人選，蔡沁瑜表示，很多事情不能先講，怕會見光死，且他們幕僚對於副手要找誰也不清楚，但郭台銘對於副手人選已經有定見，有什麼考量幕僚不清楚，都是郭自己決定的；選或不選，明天會給外界交代，但今天跟他互動的感覺是他已經想清楚了。

蔡沁瑜目前把戶籍遷到桃園八德區，郭昕宜則把戶籍遷到台中北屯北區，疑是要布局立委選舉，蔡沁瑜則回應是「思考各種可能性」，值得注意的是，藍營在這兩區派出的候選人，一個是桃園的現任立委陳學聖以及台中的現任立委沈智慧，兩人都是挺韓大將，似是針對高雄市長韓國瑜而來。

蔡沁瑜今天也宣布再添一名生力軍，挖角台視主播吳怡萱加入郭台銘幕僚團，蔡沁瑜表示，吳怡萱之前是跑柯市府的記者，找吳加入代表重視跟柯市府的聯繫；目前市府顧問蔡壁如也會請假來開會，今天早上蔡壁如也才來開過會，討論立委選舉、連署等，雖然郭台銘還沒對外宣布要選或不選，但是幕僚作業要先準備好。

(中時 )