52歲許志安跟港姐出身的小22歲女星黃心穎秘褒不倫戀，在計程車上激吻片段被流出，兩人遭外界一致撻伐，許志安哭著向老婆及大眾道歉後，被鄭秀文心軟原諒「回收」，黃心穎則是在IG貼出道歉聲明後完全神隱，近來傳出在美國避風頭的她，決定定居該地，甚至改了名字並轉行當房仲，而時隔半年後的現在，她首度發聲，罕見有了新回應。

「安心婚外情」重創兩人演藝事業，黃心穎道歉後也受到公司處分，終止她所以戲劇演出與主持工作，拍好準備播出的作品也自然受到牽連，然半年過去，事情稍微降溫，據港媒報導，香港無線台打算將黃心穎參與演出的電視劇《牛下女高音》，拿來當作台慶劇，且打算完整播出，不刪除黃心穎的演出部分。

而據《新浪娛樂》報導，神隱的黃心穎，為此事浮出水面，《牛下女高音》監製黃偉聲私下透露，黃心穎對於自己沒連累到劇組，感到很安慰，因此透過簡訊發聲，想告訴粉絲：「感恩大家和其他演員的努力沒有白費，並祝福大家！」，然並未多談自身目前近況與未來動向。

(中時電子報)