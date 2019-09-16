瞄準喜歡義大利托斯卡納美食的食饕與吃貨，台北文華東方酒店請來2017年起連續三年蟬聯義大利米其林一星餐廳〈La Leggenda dei Frati〉主廚菲利波．薩普里托(Filippo Saporito)以及廳甜點主廚加布利爾．萬努奇(Gabriele Vannucci)，自9月26日至29日客座館內〈 Bencotto〉義大利餐廳，午餐5道菜式 搭配，每人3500元，晚餐8道菜搭配5500元。

托斯卡納是義大利美食之鄉，當地物產富饒，葡萄園，橄欖樹四處可見，食材繁多豐美，隨著四季更迭變化，餐桌上的菜餚更是與大自然相互呼應，幻化出滋味無窮的鄉村風味菜式。菲利波．薩普里托與加布利爾．萬努奇，以及〈Bencotto〉主廚雅克柏．弗西 (Iacopo Frassi)，3人老家都在托斯卡納，所以3廚聯手演繹的〈托斯卡納綺義饗宴〉自是賣點。

(工商 )