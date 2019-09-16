搭捷運這個小動作真的要當心！外科醫師陳榮堅在節目上分享了一個案例，一名30多歲的女性看診時，右臉整個腫起來，冒出一片紅色突起泡泡，初步判定是帶狀泡疹，一開始找不到感染來源，後來才發現後來才發現竟然是因為「搭捷運」害她惹禍上身。

陳榮堅在《醫師好辣》表示，這名女子來醫院看診時，右邊臉部整個腫起來，擔心患者眼部會受感染而失明，因此趕緊收住院治療，雖然初步判定是帶狀泡疹，但因為患者症狀僅出現在臉部，且家族也無相關病史，所以一開始實在不明白感染源。

後來，這名女患者表示，自己平常都搭捷運上下班，有緊握扶手的習慣，碰完後又觸碰眼睛，因此猜測感染源最可能就是扶手。陳榮堅說明，文獻有記載，因為清潔不易，手扶梯的把手是很重要的細菌感染源。

陳榮堅強調，曾經親自詢問過公車司機是否會好好清潔公車內部，但對方告訴他，「地板跟座椅都清潔不完了，你覺得我有空去那邊（拉環）弄得很乾淨嗎？」由此可知，在外如果碰觸過大眾運輸工具的把手，一定要徹底清潔。

(中時電子報)