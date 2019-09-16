高鐵公司為推廣國民旅遊，推出「高鐵好玩卡」。（高鐵提供）

高鐵公司為推廣國民旅遊，推出「高鐵好玩卡」，卡內含7折高鐵來回車票、各地交通聯票、當地景點門票，一共推出北北基、台南、高雄三地的好玩卡，以台北出發為例，價格均不到3000元，最高優惠2330元，適用日期至今年底為止。

高鐵公司表示，本次精選3條「高鐵＋好玩卡交通聯票」熱門路線，產品內容均包括：高鐵標準車廂來回車票7折以及好玩卡套票優惠，可以二日無限搭乘捷運或巴士，不用開車就能暢行無阻；另加贈當地古蹟、特色設施景點或摩天輪、雙層巴士等門票。

各地景點免費門票部分，北北基卡內包含美麗華百樂園摩天輪、朱銘美術館、野柳地質公園、新北市立淡水古蹟博物館、新北市立黃金博物館、和平島公園。

台南卡內有安平古堡、德記洋行／安平樹屋、赤崁樓、億載金城4處古蹟門票免費入場；台南伴手禮（鮮爆蝦餅、古早味蜜餞2選1）、台南小點兌換券（手工包子、黑糖粉圓冰2選1）、乾煎米粿。

高雄卡內則有夢時代摩天輪、駁二展場、壽山動物園、哈瑪星台灣鐵道館、陽明高雄海洋探索館、旗津貝殼館等免費門票。

而價格部分也非常優惠，以台北出發為例，活動期間購買「高鐵＋高雄好玩卡」交通聯票，每人只要2770元（總價值4818元），購買「高鐵＋台南好玩卡」交通聯票只要2440元（總價值3445元），從高雄出發購買「高鐵＋北北基好玩卡」交通聯票只要2680元（總價值5010元），每種聯票均不到3000元，北高最高優惠2330元。

高鐵公司表示，該產品也可搭配交通部觀光局推出的國旅·補助，不只交通聯票、景點門票一次買齊，還能有住宿優惠，等於有交通、住宿雙重優惠。旅客可利用ibon售票系統網站，選擇想要出遊的路線並預定高鐵車票，繳費後就可一次獲得高鐵來回車票與交通套票，另也可線上刷卡。

(中時 )