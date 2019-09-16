高雄市燕巢區出現7個骨灰罈，燕巢區里長聯誼會主席林明雄16日懷疑是「土公仔」（處理喪葬墓穴的工人）為了節省處理費用，利用半夜棄置這些骨灰罈，希望市府殯葬處盡快處理。高雄市議會副議長陸淑美的蔡祕書說，市府殯葬處的人員下午會派人將這些骨灰罈移到茄萣區靈骨塔暫厝。

深水里里長林明雄、燕巢區公所區長陳振坤與蔡祕書等人16日上午到燕巢區深水里一處久未有人居住的民宅，勘查骨灰罈被人亂棄置的情形。屋主崔先生也到場關心。

崔先生說，他是拜佛的，不會感到害怕，倒是兩天前，覺得全身痠痛，似乎有所感應，於是來到路邊的廢棄屋旁，屋前有1個廢棄沙發，上面有紙板，打開一看，發現一排骨灰罈。

儘管崔先生並不感到害怕，但鄰居卻感覺心裡毛毛的。林明雄說，這事情經過媒體報導，已經曝光，希望市府殯葬處盡快處理，不要再踢皮球，也降低民眾對此的害怕。到場關心的蔡祕書已經聯絡殯葬處，將於下午到場處理，把這些骨灰罈暫厝在茄萣區靈骨塔。

(旺報 )