總統大選登記連署明天將是最後期限，鴻海創辦人郭台銘究竟是否會去登記？永齡基金會副執行長蔡沁瑜稍早受訪時表示，郭台銘心中已經有定見了，副手人選也在他心裡了，明天就會跟外界做交代。對此，有網友問及，郭若選有可能票數上贏過韓國瑜嗎？有人回文認為，郭要賭總統蔡英文和民進黨自爆加韓發生棄保雙重困難，另也有網友直言難度非常高。

郭台銘究竟是否要選2020，外界高度關注。然而，對於副手人選，蔡沁瑜今天表示，很多事情不能先講，怕會見光死，且他們幕僚對於副手要找誰也不清楚，但郭台銘對於副手人選已經有定見，有什麼考量幕僚不清楚，都是郭自己決定的；選或不選，明天會給外界交代，但今天跟郭互動的感覺是他已經想清楚了。

網友huanglove在PTT發文指出，郭台銘記者會說明天就會給大家一個明確的答覆要選或不選，不過他認為郭是絕對確定會出來選，若不要選的話，早早就可以告訴大家了。不過該網友問及不要說真的能選上總統，大家覺得郭台銘有可能不要墊底嗎？或者有可能票數上贏過韓國瑜嗎？

對此，網友紛紛回應表示「郭要賭英和DPP自爆加韓發生棄保，雙重困難」、「目前還沒看到郭有什麼選舉策略，而且時間只剩三個多月，想要贏大選難度非常高」、「不可能啦」、「肯定會輸到身敗名裂」、「要是能贏韓國瑜的話，他也不用退出KMT」。

(中時電子報)