美麗華集團黃家成員、德安集團、美亞鋼管董事長黃春發，被控2013至2016年間以境外假交易，掏空美亞鋼管3億，遭300萬元交保；另黃春發因欠稅1.2億，名下多筆不動產遭法務部行政執行署台北分署查封拍賣，為此黃每月繳付台北分署100萬元外，黃擔任美亞鋼管董事長、德安集團相關企業董監事的薪資，也全數被執行官按月強制執行追稅。

至於黃春發胞兄、美麗華大飯店股份有限公司董事長黃春福，因欠稅3.3億，目前仍被台北分署列為「禁奢大戶」，發出禁奢命令，禁止他搭乘高鐵、出入高檔飯店消費等奢華行為，並提供獎金呼籲民眾檢舉。

黃春福、黃春發為美麗華集團「二董」黃榮華長子、次子，兄弟等人經營美麗華大飯店、美麗信酒店、德安開發、志信國際等公司。

2002年5月美麗華飯店以45億出售土地給國華人壽，黃春福與弟妹黃春照、黃春發、黃秀美4名股東，事後藉著循環投資移轉股權避稅，國稅局要求補繳及罰鍰，4人提行政訴訟敗訴定讞，國稅局移執行署台北分署追討，其中黃秀美已全數清償，另黃春福、黃春發迄今仍分別滯欠3.3億、1.2億。

金管會發現，德安集團、美亞鋼管負責人黃春發，自2013至2016年間以海外公司假交易手法，掏空美亞鋼管資產3億多元，以不實財報掩飾，涉嫌違反《證交法》，函請檢調偵辦，檢調上周搜索約談黃春發，訊後諭令300萬交保。

但黃春發另因欠稅1.2億，遭行政執行署台北分署追討，查封他名下多筆不動產，為此黃雖每月向台北分署繳付100萬，但台北分署認為黃還款金額杯水車薪，若照黃還款「速度」，至少要10年才能清償完畢，緩不濟急。

因此執行官除按月強制執行黃春發擔任美亞鋼管董事長、以及德安集團旗下各家企業董監事職務薪資外，也積極拍賣他不動產來追稅。

(中時 )