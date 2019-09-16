一名思覺失調病友阿毅，發病時深信有特務要來取他的性命，甚至聽到特務在他耳邊威脅的話語，阿毅非常害怕，不時聲淚俱下，雙膝跪地、用頭撞地、全身發抖，甚至因害怕遭到刑求而想要上吊自殺。

目前全台約有15萬名受到思覺失調症困擾的病友，持續與疾病奮戰，其中5成患者對於患病感到自卑、認為病情會阻礙社交生活。而社會常形容患者為「怪人」、「不定時炸彈」，造成病人、家屬蒙羞，甚至阻礙就醫。

思覺失調症會讓患者脫離現實感，林口長庚精神部副部主任洪錦益解釋，患者會出現的症狀包括正性症狀、負性症狀與混亂症狀。「正性症狀」是指超過正常體驗的經驗，例如聽到別人聽不到的聲音、覺得有人監視他。

「負性症狀」是指正常體驗的縮減，例如變得懶散與退縮、缺乏動機、情緒呆板與社交畏縮。「混亂症狀」為思考、情感或行為的混亂，例如：語言離題或前後不連貫、傻笑、不合宜或無理由的舉止。

思覺失調症是腦部疾病，每100人就有1人為患者，其「思考」與「知覺」功能失調，可能導致幻覺、妄想等症狀，現在醫療發達後，已有進步的藥物可以控制症狀、避免復發。

奮此經過長庚精神部的治療後，阿毅的症狀已經穩定，洪錦益提醒，阿毅這類病友發作時無法分辨症狀及現實，更需要身邊親友的協助，及時察覺，鼓勵就醫治療。

長庚精神部醫師許世杰指出，思覺失調症治療藥物種類很多，目前不論是口服或是針劑治療，除了改善正性症狀外，也改善負性症狀，讓病友可以回歸日常生活、工作及社交。

為了社會大眾多理解、少偏見，幫助患者拉近與社會的距離，由長庚醫院、台灣精神醫學會與康復之友聯盟共同主辦「思覺失調症特展」，9月17日起於林口長庚紀念醫院復健大樓展出。

(中時 )