鴻海創辦人郭台銘至今未宣布要參選總統，台北市長柯文哲16日被問及若郭不選，是否披戰袍上陣，他先是表示，郭若最後一天才說不選，要怎麼準備？這太倉促，接著也說一天要怎麼處理，「我想想看」。

郭台銘是否參選備受各界關注，柯文哲今參與國際失智月活動後受訪指出，沒有收到郭的通知，面對外傳郭參選只是表達對國民黨初選不公的氣憤，不一定會選到最後，或還在等親民黨推薦才遲未宣布。柯則說，沒辦法替郭回答，這些問題都要問郭，但被問到郭柯結盟卻都不知情怎麼結盟，柯說，這是好問題。

由於柯文哲支持者對於柯不選、郭台銘又遲未宣布參選，擔心沒有「母雞」無所適從，柯說，這都有可能，反正再怎麼做也是拖到明天下午5時，不曉得郭在拖什麼，郭決定參選後市府顧問蔡壁如才會去幫忙。

至於是否卡在副手人選？柯文哲強調，詳情細節不曉得，最近也沒有聊到「郭王配」，但外界好奇，郭不確定這樣怎麼拉抬柯的立委參選人？柯說，會比較辛苦一點，等確定後再想下一步。

不過，若郭台銘不選，柯文哲面對緊急加入的選項時坦言，問題是最後一天才說不選他要怎麼準備，這個太倉促，但他也說：「一天要怎麼處理，我想想看」。

柯文哲指出，郭台銘若宣布參選，他已幫郭想好「台灣重開機」的口號，至於到底會不會宣布？柯說，這要問永齡基金會副執行長蔡沁瑜，怎麼會問他，他不曉得會不會選，猜測沒有意義，有發生就是1，沒有就是0。

此外，柯文哲提到如果確定要選的話，時間也是滿匆促，一般來講連署要2000個連署點，每個連署點要有負責人，類似站長，還要訓練，沒有想像中的那麼簡單，所以真的要連署早就開始了，表面上看起來有40幾天，但實際上不多。

(中時 )