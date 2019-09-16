25歲的阿翔高中休學後，經過5年多的空白無業，對人生漸感迷惘，在求職四處碰壁下，求助新北市三重就業服務站，終於重拾信心，進入烘焙業工作；新北市勞工局表示，「初次尋職青年就業服務計畫」推動至今年9月已滿6周年，共計服務4800名青年，協助2836名青年投入職場，穩定就業率達6成。

新北市就業服務處指出，以阿翔的案例而言，就服員發現阿翔離開學校後資歷空白，且個性內向、自信不足，要為其找到穩定工作非常不易，就服員先提供職業心理測驗、職涯諮詢，協助阿翔釐清職涯方向，增進求職信心，並安排參加初次尋職青年就業服務計畫，提供尋職期間的生活津貼，讓阿翔安心接受輔導。

期間，就服員藉由就業輔導課程，讓阿翔學習履歷撰寫、求職技巧，並透過模擬面試互動增加自信心，提升面試能見度，更配合「缺工就業獎勵津貼」方案，成功幫阿翔找到烘焙業相關工作。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，青年求職時常因經歷、技巧或缺乏明確求職目標，而陷入尋職困境，因此，市府針對18至29歲青年提出就業三箭，包括「初次尋職青年就業服務計畫」、「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」以及「斜槓青年職能培力計畫」；運用全職涯輔導模式，協助釐清職涯方向以找尋合適工作。

陳瑞嘉說，為了支持青年追求彈性自主的工作模式，今年6月推動「斜槓青年職能培力計畫」，提供職業訓練與培力津貼，協助青年提升職能，輔導期間還可獲得最高1萬5000元至2萬4000元不等的津貼，以減緩經濟壓力，安心接受輔導；三支計畫截至今年8月共服務6644名青年，並協助2876名青年投入職場、681名青年成功轉正職，歡迎設籍或實際居住新北市之18至29歲青年，電洽0800-091-580由專人服務，或上新北勞動雲查詢。

(中時 )