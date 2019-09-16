吃太多、吃太快、喝碳酸飲料，或邊吃邊講話，都可能引發打嗝，不過醫師表示，如果打嗝打不停，別一味的亂用偏方，小心背後恐藏疾病因素，尤其若持續打嗝超過48小時，應盡速就醫檢查。

打嗝是一種身體的反射動作，是人體為了清除刺激的自我保護機制，當橫膈膜收縮擠出過多氣體或食物時，聲帶必須緊閉，以免氣體或食物跑進氣管、肺部，因此會發出打嗝聲。肝病防治學術基金會報導，臺大醫院健康管理中心主治醫師曾屏輝指出，大部分的打嗝症狀通常會自行緩解，但若有下列4大類疾病，可能引發打嗝打不停。

1. 胃腸疾病：胃腸因為疾病，如腫塊、潰瘍、發炎、嚴重的胃食道逆流、小腸阻塞或胃出口阻塞等，導致食物下不去，可能因胃膨脹持續刺激迷走神經而嗝不停。

2. 中樞神經出問題：如中風、腦炎、腦膜炎等，可能影響中樞神經亂下指令而打嗝。

3. 腫瘤：橫膈膜附近和迷走神經會經過的部位（從胃腸到腦部）如果長腫瘤，都可能會以打嗝方式表現。橫膈膜附近的腫瘤包括胃癌、胰臟癌、表淺型或大型的肝癌、肋膜癌等；迷走神經會經過的部位腫瘤則包括：喉癌、食道癌和其他頭頸部癌症等。

4. 代謝問題：離子不平衡，如低鉀、低鈉、低鈣、高血糖等造成肌肉收縮，或是尿毒症患者因尿毒無法透過腎臟排出，累積在體內刺激到神經、糖尿病的神經病變等，都可能一直打嗝。

此外，有研究指出，容易緊張、焦慮、自律神經失調者，也是打嗝的高危險群；酒精也可能對神經造成刺激而引發打嗝症狀，醫師提醒，若持續打嗝超過48小時沒好應就醫檢查。

至於坊間有許多治療打嗝的偏方，例如突然驚嚇、憋氣、喝水、深呼吸、套塑膠袋呼吸，甚至有人拿筷子戳喉嚨等，醫師表示，其實這些偏方都是企圖刺激迷走神經，以取代之前的刺激來治好打嗝症狀，不過這些偏方都沒有醫學根據，也不是所有人都適用，嘗試前一定要注意安全。

(中時電子報)