澄清醫院大腸直腸外科醫師馬秀峰表示，經腹部X光檢查，發現患者的乙狀結腸已脹成像車輪似的卻無扭結情形，而是形成交叉壓迫到腸道，使腸道扁窄造成糞便無法往直腸排出肛門。（台中澄清醫院提供／台中馮惠宜傳真）

真的有一種病叫一肚子大便！一名31歲男子出國前因腹脹不舒服求診，經腹部X光發現他先天性乙狀結腸過長，交叉壓迫腸道，使整條乙狀結腸因糞便積留脹成宛若「車輪」似的。澄清醫院大腸直腸外科主治醫師馬秀峰表示，經以肛管由肛門進入做減壓排氣排便後，立即腹脹消失，順利完成出國旅遊。

馬秀峰強調，先天乙狀結腸過長的人，年輕時比較不會造成扭結的現象，因年紀增大越有扭結的風險，最好及早做縮短手術以免後患。正常的大腸系統像ㄇ字形，乙狀結腸位於降結腸和直腸之間。

這位年輕人，好不容易因加班積假而安排到日本旅遊，於出國前夕卻因腹脹且有便秘現象而求診，經腹部X光檢查，發現他的乙狀結腸已脹成像車輪似的交叉壓迫到腸道，使腸道扁窄造成糞便無法往直腸排出肛門，導致腹脹不舒服。

馬秀峰指出，由於該患者出國在即，以肛管從肛門進入約20公分處，將被壓扁窄化的腸道撐開，剎那間排出腸道內的氣體及糞便，患者立即解決腹脹的困擾，不過也告訴患者因先天乙狀結腸過長的人，類似這樣腹脹的病情很容易復發，將來年紀增大因大腸蠕動減緩，容易導致過長的乙狀結腸扭結，如果錯失治療時機，恐會導致扭結的腸道缺血而變黑壞死，引起腹膜炎而危及生命。

乙狀結腸是大腸的降結腸和直腸之間的腸道，正常的長度在20公分到30公分之間，乙狀結腸是屬於游離的腸道，如果因先天乙狀結腸過長，因其有游離性就容易扭結。先天乙狀結腸過長的長度約在50公分至60公分之間。

該年輕患者從日本旅遊回來不久，就接受乙狀結腸縮短手術，切除約40公分的乙狀結腸，接上降結腸和直腸，讓整個大腸腸道恢復正常狀態。

(中時 )