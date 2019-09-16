◎批法官「離譜」 壹週刊35萬賠定了

壹週刊4年前報導台中地院法官蔡嘉裕承審的一件刑事官司，指責法官的判決離譜及罕見、最扯，蔡男憤而提告；一審判蔡敗訴，二審認定週刊記者未合理查證、錯誤報導，逆轉改判須賠償35萬元，壹傳媒須刊登道歉聲明，最高法院駁回上訴定讞。

◎戴宮廟帽奪冠 挪威鐵人要來彰化了

挪威鐵人三項選手艾登(Gustav Iden)奪冠，頭戴彰化「埔鹽順澤宮」帽子， 讓彰化人振奮不已，彰化縣政府規劃今年度7場大型馬拉松嘉年華，10月即將登場，縣長王惠美寫信邀情他來彰化，今天縣府收到艾登的回信，答覆等明年結束東京奧運之後，希望能到順澤宮參訪。王惠美除了預祝他明年奧運勇奪佳績外，也將悉心規劃，希望屆時讓他有個難忘的彰化之旅。

◎搜救犬光榮退役 最萌兄妹開放認養

新北市消防局今年有2隻搜救犬Chino和Mumu犬齡已達退役標準，為讓牠們可以度過愉快的晚年生活，即日起開放認養，廣邀愛狗人士加入照顧退役搜救犬的行列，申請期限至9月30日止，2隻搜救犬未來的主人將依居住環境及相關配套等綜合考量，排定優先順序。

◎民眾黨網站上線 遭駭客入侵關閉

台灣民眾黨官方網站15日上線，開放線上入黨，不過，今凌晨傳出遭駭客入侵，目前暫時關閉網頁進行維護。

◎北部有陣雨 南部地區小心強降雨

今天天氣與昨天類似，中央氣象局預測，台灣附近水氣多、環境風場仍為東北風，迎風面的北部及東北部地區降雨機率較高、有短暫陣雨，南部、花東及恆春半島亦有小範圍短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後嘉義以南及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具備用。

(中時電子報)