北市刑警大隊破獲「中年大叔」利用網路販售iPhone XS、Max手機進行詐騙，先在網路社團貼出市價2萬2000元的高價手機，以1萬5000元限量特惠，且活動即將截止，要求買家先匯款下訂，之後失聯並封鎖買家，全台共19人被騙，警方根據提領熱點，逮到車手、收水以及詐騙上游嫌犯共5人，起出贓款48萬多元，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦案。

近來詐騙集團以「拍賣詐財」，利用民眾貪小便宜的心態，引誘上鉤，一但匯款進入人頭帳戶後，詐騙集團即找車手提領贓款，警方一舉破獲車手以及在旁監控的成員等5人，全都是年近半百的「中年大叔」。

iPhone XS手機便宜賣，中年大叔成詐騙車手遭逮

今年5月間，詐騙集團以臉書社團貼文，假借熟識的通訊行正在辦促銷活動，全新iPhone XS只要1萬5000元，比市價便宜1萬，欲購從速，被害人不知親友的帳號被盜，誤信真有便宜手機，加Line後匯款，但對方遲遲沒有寄出手機，直到Line被封鎖始知遭詐騙，被害人從18歲到66歲，全台共有19人被騙，總金額48萬多元。

警方根據匯款帳戶鎖定車手提領熱點，在提款機附近埋伏，成功逮補40歲吳姓嫌犯，並起出贓款24萬5000元，以及一旁監控的51歲陳男，並循線逮捕「二層收水」賴姓嫌犯等人，他們供稱是在報紙小廣告應徵「外務」，並不知道是當車手，警訊後依詐欺等罪法辦，並呼籲網路訊息要小心過濾，高價商品則要求面交，切勿因小失大。

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(中時 )