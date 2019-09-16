台北市長柯文哲日前批蔡政府兩岸關係處理處理僵硬，並指「華人、Chinese中國人，是很愛面子的國家」，柯16日再被問到會自稱為Chinese或Taiwanese？他表示，要分層面來講。

柯文哲日前批蔡政府兩岸關係處理僵硬，並指「華人、Chinese中國人，是很愛面子的國家」，事後柯被問到若出國時，會自稱Chinese或Taiwanese？柯文哲遲疑一下後說「這是好問題」。

柯今天再被問到相同問題時，他說，分層面來講，一個文化的中國比較沒問題，常在講華人文化圈，在講華人世界、儒家文化圈或中華文化圈較沒問題，所以在講文化時會講Chinese，若偏到政治層面就會說Taiwanese。

他表示，這跟在解釋一個中國的層面一樣，是在講文化的中國、經濟上的中國還是政治上的中國，文化的中國這可以接受，經濟上的大家可以談，政治上現階段就是不可能。

(中時 )