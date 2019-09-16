移工團體今天赴勞動部抗議，直指鼎元光電僅提供半套的防護衣，而且未準備「六氟靈」，甚至現場的藥劑沒有多國語言標示，至今也未提出和解方案。（林良齊攝）

鼎元光電在8月28日發生工安意外，導致一名菲律賓移工遭「化骨水」氫氟酸噴濺在腿，隨後造成大面積腐蝕，送醫不治。但移工團體今天赴勞動部抗議，直指鼎元光電僅提供半套的防護衣，而且未準備「六氟靈」，甚至現場的藥劑沒有多國語言標示，至今也未提出和解方案。

職安署綜合規劃及職業衛生組副組長張國明說，8月28日發生職災後，29日隨即進行勞檢，初步檢視現場情況，公司有準備六氟靈，但防護衣的確不符合標準，後續會依職安法開罰3萬至5萬，必要的話也會依業務過失致死移送相關人員，職安署也要求該廠的蝕刻作業區停工，而至今該廠也未提出復工計畫。

據了解，該名移工現場作業時僅穿著防酸手套、袖套，未穿著完整的不浸透性防護衣、防護鞋等適當防護具，而一件可防止氫氟酸危害的防護衣市價約為1萬元。

希望職工中心專員許惟棟說，據移工同事表示，事發當下一片混亂，藥品不知放哪裡，一堆瓶罐沒有移工能理解的母語，還有不少移工表示不知道自己每天清洗主機板的藥劑竟然這麼危險，嚇的打算契約到期就要換工作。災害發生之前，勞動部與勞檢單位到底在做什麼？

死者家屬今天也赴勞動部陳情，要求勞動部徹底調查包括事前教育訓練、工作的危險性告知等；要求公司應拿出誠意面對；台灣政府與公司應該對勞工的安全防護負起責任。

張國明也說，因應此次氫氟酸導致移工死亡案件，已經針對使用高腐蝕性化學品等94家廠商發動專案檢查，將針對防護、標示、急救及人員教育訓練等檢查。

(中時 )