國立交通大學助理教授莊競程日前獲得民進黨徵召，參加台中市北、北屯區立委選舉。因該選區是民進黨的艱困選區，台中市知名建築師兼藝術家羅榮源，特別提供「乘風破浪」、「曙光」二幅畫作掛在莊競程的競選總部，鼓勵他在艱困的局面中，也能乘風破浪，最後迎向光明。其中「曙光」畫作更有前總統陳水扁的親筆簽名，也成為到總部加油民眾的打卡熱點。

身兼建築師與畫家身分的羅榮源，喜歡到世界各地旅遊寫生，他的畫作用色鮮豔，畫風自由。30年前由於對藝術展露天份，被老師鼓勵離開建築系往藝術領域發展開始，就不斷瘋狂創作，不只在建築本業上獲得肯定，曾經高票當選第一屆的台中市建築師公會理事長，更在綠概念藝術創作上嶄露頭角，作品在網路上被頻繁轉載，更被粉絲封為「綠概念藝術之父」

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羅榮源表示，「乘風破浪」畫作中，以藍、綠、白、紅色彩呈現，象徵著現今社會的政治生態，一隻鯉魚奮力向前游，也代表著不管處境多麼艱難，仍舊要乘風破浪，努力向上。另一畫作「曙光」，則是以不同光影呈現，代表著希望與光明，也期勉莊競程努力不懈，最後一定會贏來光明與勝利。

此外，「曙光」畫作更獲得前總統陳水扁的親自簽名，也為這幅畫作增加不少光彩。

莊競程表示，很感謝羅理事長所提供的畫作，他一定會依循畫作的精神，努力勤跑基層。希望能用他在生醫領域的專業，造福鄉里。莊競程說，北北屯區一向是民進黨的艱困選區，尤其對一位新人來說，更是一項艱鉅的挑戰。但是最近他在地方基層拜訪時，很多的民眾都告訴他，他們厭倦了台灣政治惡鬥的生態，希望看到一位沒有太多政治味的素人，且又具有專業學識的人，能夠幫他們發言，替他們謀取福利。這讓他對選戰充滿信心，堅信2020北北屯區將藍天變綠地。

(中時 )