監委王幼玲等人今年5月6日無預警前往綠島監獄訪視，發現綠島監獄對收容人長期單獨監禁及使用戒護，致使自殺情形日益嚴重，涉及違反酷刑公約，法務部矯正署督導不周，監察院11日通過糾正法務部矯正署暨所屬綠島監獄。

監察委員王幼玲、高涌誠、楊芳婉接獲人權團體陳情，指綠島監獄單獨監禁收容人及精神障礙者，造成他們身心傷害，違反國際人權公約。三位監察委員對綠島監獄進行無預告的履勘後發現陳訴屬實。

監察委員王幼玲、高涌誠、楊芳婉調查發現，綠島監獄現有收容人96人，單獨監禁舍房計61間，雜居舍房計11間，合計獨居人數為37人。

統計綠島監獄近5年對收容人執行單獨監禁情形，1月以上1年以下之收容計21人，1年以上2年以下之收容人計3人，2年以上6年以下之收容人計2人，有收容人獨居監禁日數長達14年14日者，精神障礙者被單獨監禁5年6個月。

2018年連續施用戒具超過7日以上之收容人計19人，其中有長達76日者。甚至有收容人當年度累計達97日、86日、66日；長時間獨居監禁同時又施用戒具之收容人計12位。2017年至2019年計有6名收容人發生自殺事件，1人自殺身亡。

監察委員王幼玲、高涌誠、楊芳婉表示，綠島監獄對收容人長期單獨監禁及施用戒具失當，並有凌虐收容人之慮，與聯合國禁止酷刑公約等相關規定有悖；綠島監獄編制內受過4個月正規訓練的戒護管理人員長期不足，大量運用職務代理人及僅見習1星期便上崗的約僱人員，缺乏矯治工作的專業素養。法務部矯正署未善盡督導責任，均核有違失；監察院司法及獄政委員會通過糾正法務部矯正署暨所屬綠島監獄，要求法務部督促所屬確實檢討改進。

三位監察委員調查發現，法務部對「戒具之使用與管理」、「獨居監禁」、「違規懲罰」及「申訴救濟管道」等相關規定，僅以函發方式規範而未以法律或法規命令訂定，於監所執行單獨監禁之規範層級不足，並與「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」等規範之意旨不符，且實務運作上，未考量單獨監禁時間過長及對精神障礙者等為單獨監禁，可能造成之身心傷害，其中尤以綠島監獄獨居監禁人數較高，將收容人關在1.5米寬，3米長的小牢房內至少半年時間（稱「沙漠寂寞」之管理方式），占全國12.6％，逾該監收容人數30％，更時有達57％之比率，與國際人權公約等國際規範意旨有悖，核有違失。

監委高涌誠表示，調查此案心情相當沈重，因為要說是凌虐收容人，因綠島收容人皆為難以教化者，若未施予固定保護又怕收容人自殺，本案未提出彈劾，原因就是體諒矯正人員的兩難。

(中時 )