香港警察隊員佐級協會今天發表聲明，首次警告「反送中」示威者，警員是可能會使用實彈對付他們。但目前這是反映基層員警的說法，尚不代表香港警務處意見。

警隊員佐級協會是警方4大協會之一，現有約2萬名會員。針對昨天「反送中」遊行後再有警民衝突，協會今天發表聲明，譴責有示威者襲擊持不同意見的市民，並且有組織地以汽油彈攻擊警員。

聲明表示，汽油彈是致命武器，「現場警員很有可能會將之視作對自身或他人的致命武器，使用相應武力或武器，包括以實彈槍械制止」。

協會並呼籲警員執勤時如遇上突擊事件，自身或他人生命安全受到即時威脅，警員應果斷使用合理、適當的武力保護自己及其他人。

而根據警隊指引，「為控制局面，警員使用的武力程度可以比對方高一個層次」。「反送中」運動自6月發生以來，示威者不斷與警方爆發衝突，多個警察協會已先後就事件發表聲明，譴責示威者堵路及挑戰警方執法，但此前都沒有提及警員可能使用實彈一事。

(中時 )