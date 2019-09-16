台灣民眾黨網站15日正式上線，不過隨即傳出遭駭客入侵，身為黨主席的台北市長柯文哲今表示，開張第一天就被駭客幹掉，不能期待每個人都善意，還是要有能力抵抗，他說，會報警處理，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲今參加國際失智月活動後受訪，對於民眾黨網站疑遭攻擊，柯先是說，議員有交代，黨的問題由黨發言人回答，不過，他仍接著說，這就是駭客入侵這麼簡單。

由於有許多沒有申請入黨的人都收到入黨認證簡訊，甚至包括內政部官員，柯文哲說，這沒有辦法，這世界上不能期待每個人都善意，還是要有能力抵抗，不過有關黨的事件發言，還是請黨的發言人去說明就可以了。當被追問是否會報警，柯文哲表示，那當然要報警，該怎麼做就怎麼做。

民眾黨發言人陳思宇表示，昨晚官網上線後，凌晨發現有人惡意不斷輸入別人手機，所以暫時關閉網站進行調整，目前已掌握疑似駭客的IP，不排除報警或提告。

(中時 )