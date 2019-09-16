私校面臨經營困境，引進企業家來扭轉局面！明道大學109學年將從15個系所縮減為9個系所，並由康林國際集團總裁李超群一家3人進入學校董事會，他承諾提供3億元資金給明道學生作為就業、創業的基金。不過教團擔心，學校縮小規模，「教職員可能被清洗」。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，明道大學一些老師是私校工會的會員，他們反應，明道大學近幾年內部管理出了很大問題，包括大部分老師不能升等、年終獎金被扣減、師資和專業不符、系主任未按《大學法》聘任等，辦學不正常，因此許多優秀老師紛紛離去。

過去企業入主私立大學，有中信集團接手興國管理學院、台灣運彩接手台灣觀光學院、怡盛集團入主亞太創意學院，他們有共同的手法，就是將原先的教職員都資遣，整校再進行大縮編，規模變得很小。

康林國際集團專營外籍移工仲介，過去沒有辦學經驗。尤榮輝說，明道大學許多老師非常擔心，康林國際集團進入董事會後，也會進行「清洗、縮編」，教師的工作權將不獲保障。

明道大學秘書長詹國華表示，李超群曾經是明道大學董事會的監察人，對學校運作並不陌生。李超群最近向許多不同企業募款，捐贈5000萬元給學校，並承諾提供3億元經費，作為明道學生就業、創業的基金，要在少子化中，協助學校走出一條路。

詹國華說，不是康林國際集團入主明道大學，而是李超群7月起以個人身分進入學校董事會、並擔任董事長。目前董事會有11席，李超群、李超群的妻子楊月秀、李超群的兒子李昱翰等3人進入學校董事會，但整體來說，董事會的組成是多元的。

詹國華表示，因為少子化，學校必須將一些資源集中，因此109學年起，將從15個系所縮減為9個系所。明道大學過去比較強調學術，未來將強調與產業結合，發展成產學型大學，在國際化的時代，讓學生有能力到日本、韓國等國外工作。

對於老師擔心被資遣，詹國華表示，學校雖然打算將15個系所縮減成9個系所，但目前沒有資遣老師的計畫，而且還會因應教育部調降生師比，可能再增聘老師。

(中時 )