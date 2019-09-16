吳宗憲近年積極發展副業，他16日與合作夥伴、律師率員工們一起舉辦吸塵器記者會，談起當初創業的艱辛，到目前的頗具規模，他直指近日該牌吸塵器傳出消費糾紛一事是人為操作，並氣憤強調，「一定追究到底。」他直言，「嫌貴就不要買，台灣售價是全球最便宜的，我們發自內心以服務為目的，不能再攻擊我們，如果攻擊，請你有所本。」

吳宗憲表示，「2年多來，我們已經在台灣銷售2萬多台吸塵器，前一陣子在台中，有人開了記者會，我們業務員拚命去查，他們為何戴著面罩？我們的客服部門在行善路，大家都可以隨時過去。」他強調，「台灣是有法治的國家。」沉默了幾秒他說：「嫌貴就不要買，我們正正經經做生意，沒有漏掉一毛稅金，賣幾萬台都沒問題，你們卻這樣說，這對我們來說是不公平的，在這裡，我也跟大家說，如果有任何問題，歡迎隨時找我們處理。」

吳宗憲也對敵對廠商喊話，「我早就不是活在放大鏡下，是活在顯微鏡下，台灣媒體對我們家瞭若指掌，這些事情我都碰過。懸崖勒馬，不要再錯了。」他直言，「記者朋友請不要隨之起舞，我們很痛心，一直被人像蒼蠅一樣惡搞，台灣還不夠亂嗎？我們一定追究法律責任。」他聲音輕柔強調，「我來抓你（惡搞者）了，我一定找到你！」

代言品遭人投訴 吳宗憲親出面回應

(中時 )