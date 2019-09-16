來自雲林的「最強菜農」的林佳新16日宣布投入台中市立委第一選區選舉。（盧金足攝）

「最強菜農」林佳新，力挺「雲林女婿」國民黨總統參選人韓國瑜，將挑戰立法院副院長蔡其昌。林佳新16日上午11時拜會國民黨台中市黨部主委顏文正商討參選方向，14日韓國瑜到梧棲浩天宮對林佳新有參選意願，特別拍拍他的肩膀表示加油之意，林佳新表示，「身為韓家軍的一員，我肯戰、敢戰、能戰也願戰，大安溪以南第一戰就交給我！」顏文正表示，力將報提名小組，預計下周中常會通過徵召，投入第一選區為國民黨插旗。

林佳新今天上午到國民黨台中市黨部，與黨部主委顏文正商談40多分鐘，對參選第一選區表達願意一戰的堅定立場，今年36歲，長年在雲林西螺種田、賣菜，因為挺韓成為「超級韓粉」。

「韓市長、佳芬姐知道我要參選，都多所鼓勵！」林佳新說，他和台中的淵源很多，和梧棲、大甲的朋友長期以來和農友互相照顧，台中佳新不陌生？且很熟悉，每個月都固定來台中超過六天，和這邊農友感情很好。

林佳新表示，他長期在台中的農業方面，結識很多好朋友，戶籍遷來和「最強立委」蔡其昌挑戰，他投入中南部第一戰，相信國民黨推出最有利的人選來幫助韓國瑜，他謙稱「雖然不自量力，但自告奮勇，不怕戰！」，地方大家團結在一起，為了2020勝選大家一起拚。

是否向韓國瑜與李佳芬報告參選？林佳新說，「已經獲韓市長與佳芬姐允許跟首肯」，李佳芬還向他說「雲林囝去台中拚給人家看，不要漏氣！」他也向李佳芬強調「韓家軍不怕戰肯戰，為韓家軍打第一戰」。

草根性十足的林佳新表示，「莊腳囝仔，青瞑不怕槍，拚看看少年人不怕吃苦」，上代人說不要參與政治，但現在不付出行動，沒人能改變環境，所以還是要靠自己，他是初生之犢不畏虎，在地方有很多朋友，地方他去拜會時，得到的聲音都是鼓勵比較多，讓他更有勇氣為國民黨打這一戰。

挺農「五虎將」之一，來自雲林的菜農林佳新，在參選下屆立委遷籍最後期限的9月11日前，日前已將戶籍遷到台中市第一選區，14日也隨著韓國瑜參拜海線的浩天宮，表達參選挑戰蔡其昌的意願，林佳新表示，韓國瑜很關心農民，第一選區也是農業區，他很願意為韓國瑜加分。

台中市第一選區，因為立委蔡其昌長期深耕，基層實力雄厚，被視為艱困選區，前陸委會副主委強顯耀也將戶籍遷到第一選區，但最後張顯耀以家庭及個人因素，未準備投入選戰，第一選區人選不能開天窗，林佳新表態參選，國民黨也對林佳新的草根性與接地氣寄予厚望。

林佳新「空降」第一選區，以蔡其昌「空軍」、「陸軍」的扎根地方，林佳新在海線傳統選區，「陸軍」基層布局只剩四個月時間，「空軍」影響力對海線地區是否發揮影響力有待開發。

藍營希望林佳新能凝聚泛藍及韓粉的選票，雖然是一番苦戰，但有助於吸收藍營票源與不分區票源，「韓流」帶頭衝，對國民黨有吸票效益。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，林佳新年輕有活力，不要走傳統路線，肯衝肯打拚，表態想參選第一選區，樂觀其成，國民黨會以徵召方式徵召林佳新參選，盡速在中常會提名第一選區的戰將。

(中時 )