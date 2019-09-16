【旺董講古】《我對阿共最初的印象！》- 真道理性，真愛台灣！蔡衍明

旺旺集團董事長蔡衍明踏足「YouTuber」後，網友迴響十分大，也有許多人對旺董提出他們好奇的疑問。最新一集影片中，旺董應網友要求，大談「對阿共最初的印象！」旺董表示，因為自己的生長在「打倒萬惡共匪」的時代，在教育影響下，心靈上從小就「怕」共產黨。甚至湖南旺旺廠開始設廠後，一開始看到共產黨員來應徵還不敢用，一年內他便了解，要做一個共產黨員沒那麼容易，真正好的人才有辦法做黨員，後來反而用人是黨員優先。

旺董推出最新影片《我對阿共最初的印象！》，他說自己是民國46年生的，1957的，在那個時代，記得小學初中當時接受的教育是「打倒萬惡共匪」!每次寫作文一定要寫「我們一定要解救生活在水深火熱的同胞們，在英明偉大的蔣總統領導之下，我想我這個年紀應該差不多都有這個經歷。」

他說「而且那個時候你也知道台灣所有的連續劇，電視播放如果播到共產黨，人如果出來看起來都很嚇人，很像殺人放火的那種感覺就對了。」所以其實這就是他常講的，兩岸之間很多問題，有時候就會想到我們接受的教育。「從小就怕 那個心靈上就怕共產黨，所以我常常有機會，我就反應說你要諒解我們這種感覺。」

旺董解釋「有時候不是對立，有時候是怕到要跟你對立。」他並說在那個台灣退出聯合國、 中美斷交的年代，他家境不錯，但他父母其實也「很害怕阿共打過來」。甚至記得「我剛滿16歲，我父母把我叫到旁邊，我爸坐著我媽站著，我爸就跟我說，阿明我也很想把你辦出去，但是你就沒辦法出國，所以你哥哥姐姐大家出去，萬一阿共如果過來，我們會從國外匯錢給你。」

當時16歲的旺董聽到嚇一跳，他說，到底什麼狀況?什麼情形?實際上他這個年紀的人，或比他年紀大的人都知道。「那時候其實台灣的環境大家會怕，因為老一輩的人經歷過打仗，相殺、空襲，什麼的都會怕。」那時大家為了跑出去，他記得那時候美金一元兌換台幣將近48、49元。那個時代不像現在隨隨便便就可以出國，旺董說「哪有可能，當時台灣管很嚴，當時我16歲了就絕對不可能有機會可以出國，所以我父母才叫我過來跟我講那些話。」

被那次的經驗嚇到，旺董說「所以當時那種感覺你們沒有辦法想像!」他接著提到，正式去大陸就是90年，1990年他第一次去大陸，當時大陸實際上蠻落後，甚至就是說人民的日子沒有很好過，人與人之間也不會互相打招呼，不像台灣人就是很有親和力 (常說)早安，或是你好，吃飽沒?

旺董說，他第一個工廠設在湖南，那時候你跟官員打交道，官員也不會對你笑，他們就是一直很嚴肅的臉，從來也不會看到什麼笑容，所以有時候跟他們講事情我們也很緊張。但是那時候就是下定一個決心!

旺董說「因為那時候我就最記得，可口可樂，人家問他為什麼要去大陸投資，可口可樂說十幾億人口一人喝我一瓶就不得了!當時我也想說十幾億人口一人咬我（旺旺產品）一口，我旺旺也不得了!」

他說「所以當時下決心要去大陸，所以那個時候是這個決心!」旺董說，但是你到一個人生地不熟的地方當然你很緊張，湖南旺旺廠開始設廠時，來應徵的人如果寫共產黨員，照理講共產黨員是他們的榮耀!但我看到我反而不敢用。」

旺董說「但是不到一年我們就慢慢了解，其實黨員的資歷也好，形象也好，而且要做一個黨員沒那麼容易。真正好的人才有辦法做黨員，後來我們反而用人是黨員優先!」

(中時電子報)