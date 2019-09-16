隨著中方軍事擴張愈來愈被視為威脅，美國五角大廈不斷透過海上作業、飛彈測試及登陸演習等行動，加大對抗中國大陸的力道。

美國導彈驅逐艦韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer DDG 108）13日靠近北京宣稱擁有主權的南海西沙群島島礁，以確認各國在這個區域的「航行自由」，並對北京宣稱擁有西沙周邊海域的主張提出質疑。台灣及越南同樣宣稱擁有西沙群島主權。

美軍第七艦隊（Seventh Fleet）發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，北京的說法將阻止其他國家船隻「無害通過」，且「不受國際法准許」。

法新社報導，13日是今年第6次自由航行任務（FONOPS），相較於2017年與2018年的8次總和，以及前美國總統歐巴馬（Barack Obama）任內全部6次，頻率明顯增加。

美國陸戰隊11日宣布，在日本東京以南數百公里的鳥島展開演習，練習登陸「敵軍」海岸，並占領登陸地帶，明顯設計來凸顯美國軍隊入侵爭議島嶼，並建立空中行動補給基地的能力。

負責的其中一名軍官傑薩洛（Anthony Cesaro）在聲明中表示：「這種突擊讓印太地區的指揮官能在潛在爭奪沿海環境中，投射武力並執行遠征行動。」

這樣直截了當的描述來自幾無未保護談話的五角大廈，反映國防部長艾斯培（Mark Esper）給予美國對中俄採取「戰略對抗」政策新動力。

艾斯培在五角大廈宣示就職後幾週，選擇亞洲作為首個海外出訪地點。他已明確表示，美國希望在亞洲迅速部署新型飛彈，以對抗中方崛起的軍事力量，而時間可能就在幾個月內。

(中央社)