曾任5屆台南市新市鄉民代表的鄭陳月雲，為完成丈夫的遺願，16日偕同子女以先夫鄭明郎的名義捐贈1輛復康巴士。台南市長黃偉哲代表受贈後，感謝她延續兩夫妻為民服務的精神，提供有需求的民眾更舒適的交通接送服務。

鄭陳月雲表示，先夫鄭明郎曾擔任新市鄉民代表、副主席，她也曾擔任5屆新市鄉民代表，夫妻倆都以服務民眾為優先。鄭明郎生病期間，深深體會就醫看診時交通不方便，曾經不只一次提到，如果能有專車可協助載送病人就醫，一定可以減輕病人及家屬經濟與照顧負擔。

鄭陳月雲說，她一直將丈夫的這個想法放在心中，今年得知市府可以接受民間捐贈復康巴士，就堅定地想要完成先生的遺願。日後希望這輛復康巴士代表他們夫妻繼續服務，提供更多有需求的民眾，有更舒適交通接送服務。

黃偉哲指出，台南市身心障礙者人數有9萬7988人；社會局統計，今年1月至7月復康巴士總服務人次為32萬8640人次，平均每月服務4萬6949人次，顯示復康巴士對於行動不便市民的重要性。

黃偉哲還強調，目前全市共有146輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，提供行動不便民眾使用，這些車輛多數由民間企業、團體及市民個人所捐贈，市府竭誠歡迎社會各界的資源挹注，共同為身障服務而努力。此外，為使民眾使用更加安全，市府也將陸續汰換老舊的復康巴士，以保障使用民眾的行車安全。

(中時 )