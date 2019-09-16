搭載12吋大銀幕。（趙雙傑攝）
搭載12吋大銀幕。（趙雙傑攝）
展示的LUXGEN URX。（趙雙傑攝）
展示的LUXGEN URX。（趙雙傑攝）
展示的LUXGEN URX。（趙雙傑攝）
展示的LUXGEN URX。（趙雙傑攝）

國內汽車品牌納智捷（LUXGEN）今日舉行重量級車款LUXGEN URX多功能休旅車媒體預覽會，總經理蔡文榮表示LUXGEN URX「U」 Utility 代表無限功能、「R」recreation代表無限樂趣、 「X」代表無限可能，要為消費者帶來5＋X無限生活想像，而車款預計在第4季上市。

(中時 )

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