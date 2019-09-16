LUXGEN URX多功能休旅車媒體預覽會 12:482019/09/16 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 納智捷（LUXGEN）今日舉行重量級車款LUXGEN URX多功能休旅車媒體預覽會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 搭載12吋大銀幕。（趙雙傑攝） 展示的LUXGEN URX。（趙雙傑攝） 展示的LUXGEN URX。（趙雙傑攝） 國內汽車品牌納智捷（LUXGEN）今日舉行重量級車款LUXGEN URX多功能休旅車媒體預覽會，總經理蔡文榮表示LUXGEN URX「U」 Utility 代表無限功能、「R」recreation代表無限樂趣、 「X」代表無限可能，要為消費者帶來5＋X無限生活想像，而車款預計在第4季上市。 (中時 ) #功能 #代表 #媒體 #車款 #預覽 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸房改40年 回歸住房基本功能 04:092019/09/12 焦點新聞 少女泳將露股溝 慘被剝奪資格 10:052019/09/12 社會 收到郭台銘送中秋月餅？蔡英文妙答 10:562019/09/12 政治 韓營重批部分媒體報導殺韓 將採法律行動 11:252019/09/12 政治 身分證資安疑雲 藍委批追蹤功能如回到戒嚴 12:422019/09/12 政治 她發現iPhone 11巨雷功能 果粉喊拒買 16:252019/09/12 生活 郭台銘批世襲 姚江臨：中常委經選舉產生 16:552019/09/12 政治 台灣女婿吳鳳成KYMCO新名流代言人 18:032019/09/12 消費 3M空氣清淨機 濾淨功能升級 04:092019/09/15 產業特刊 台利村鑽頭研磨機功能強悍、高性價比 04:102019/09/16 產業特刊 生活熱門新聞 不忍了！國師唐綺陽曝他們計畫將神轉折 - 生活 健走出現這4徵兆 等於白走了 - 生活 變天！氣象局一張圖曝降雨熱區「連濕6天」 - 生活 37歲健身教練無三高卻中風 醫：關鍵在這 - 生活 未來一週有雨 氣象局：兩地區天氣最差 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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