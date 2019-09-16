蔡英文總統15日南下高雄，意有所指表示高雄「好像帶1個小孩長大卻被騙走」，韓國瑜競選辦公室今日發出新聞稿回應，強調這番言論「令人傻眼」，韓國瑜接任不到1年，包括路平、治水等方面均陸續出線成效，而民進黨自恃為高雄父母的說法，再次凸顯他們無法苦民所苦的驕傲。

蔡總統15日在高雄跑透透，傍晚於「高雄市寶珠溝文化藝術發展協會」會員大會上說，陳菊好像帶1個小孩長大卻被騙走，明年元月11日一定要把小孩收回來。

對此，韓國瑜競選辦公室16日表示，我們常說再苦都不能苦了孩子，但民進黨在高雄執政20年，民窮財困、負債3300多億，韓接任後幾乎沒有多餘經費可用來建設，仍努力持續推動鋪設馬路、拆除交通阻塞陸橋、解決市民年年遇雨成災等問題，執政不到1年，均已陸續出現成效。

韓競辦指出，韓國瑜去年選舉就說過「民進黨不是高雄人的爸爸」，何況去年1124選舉，市民已清楚表達對民進黨過去20年在高雄的執政成績是不滿、且渴望改變的，但蔡英文卻把高雄市民的覺醒視為「民粹」，人民實踐民主權力的作為視為「被騙走」，民進黨自恃為高雄「父母」的言論，再次凸顯出無法苦民所苦的驕傲。

韓競辦痛批民進黨肥了自己、苦了人民，請市民思考「誰是好爸爸？」也呼籲總統蔡英文應想未來執政如何讓人民對施政成績更有感，而不是拘泥在過去的失敗，並不斷拿出來打口水戰。

(中時 )