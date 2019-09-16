921大地震今年滿20周年，國家實驗研究院地震工程研究中心協助教育部進行公立高中職以下老舊校舍補強，預計今年底讓有校舍耐震能力達一般建築物耐震標準，保障265萬名師生安全，總計完成補強校舍超過8000棟。

1999年9月21日凌晨1點47分，在南投縣集集鎮郊，發生芮氏規模7.3的強烈地震，在經歷短短的1分多鐘的劇烈搖晃後，造成全台上萬民眾傷亡，經濟損失達新台幣3600多億元。這一震，不但震碎了許多家庭，也震出許多建築、橋梁等耐震能力不足的問題。

國研院國震中心透過多次實驗室結構試驗及校舍現地推垮實驗，研發校舍耐震評估與補強技術，並於2009年起成立「校舍專案辦公室」，提供技術與行政支援，協助教育部推動公立高中職以下老舊校舍耐震能力評估與補強計畫，預計2019年底所有校舍耐震能力均可達一般建築物耐震標準。

除校舍外，921地震造成大量民宅倒塌或嚴重損害，其中以低矮型現代式街屋數量最多。為讓民眾快速了解自家住宅耐震能力，國震中心開發「街屋耐震資訊網」，民眾可以免費自行透過簡單幾個步驟，完成自宅耐震安全檢查，如評估結果顯示耐震安全有疑慮時，可再洽詢專業人士進行耐震詳細評估，省時又方便。

921地震瞬間造成南投、台中等多個鄉鎮電力通訊中斷，受災民眾無法第一時間向外求援，嚴重影響救災效率。為解決此問題，國震中心開發「台灣地震損失評估系統」（TELES），可於接收中央氣象局地震報告後2分鐘內，以手機簡訊、電子郵件、網頁等方式通報相關人員地震可能引致的災情規模和分佈，提供地震初期災情研判所需的重要資訊，作為採取緊急應變作為之參考。

(中時 )