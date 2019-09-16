台灣與邦交國邦誼屢遭大陸施壓，蔡英文總統今天接見外交遠朋進階西語班學員時表示，長期以來，台灣透過各種雙邊合作計畫，來深化跟邦交國的情誼。也一直希望能夠促進更多跟非邦交國的互動和合作機會。我們樂於與各國分享台灣在各方面的發展和經驗，期盼學員們可以支持台灣參與聯合國專門機構及各種區域組織。

蔡英文致詞時表示，學員們從拉美、加勒比海地區，或是歐洲遠道而來，要搭10幾個小時，甚至30小時的飛機，真的非常辛苦。她要代表台灣歡迎大家，也希望學員們在台灣期間，可以好好體驗台灣人民的熱情及友誼。

她說，本次的16名學員都是台灣在拉丁語系國家的重要友人，不但堅定支持台灣，也對深化雙邊關係有很多的貢獻，長期以來，台灣透過各種雙邊合作計畫，來深化跟邦交國的情誼。同時，我們也一直希望能夠促進更多跟非邦交國的互動和合作機會。今年她訪問加勒比海友邦，見證了我們和友邦的合作，不論是在醫療、農業或是教育，很多都已經展現了成果。

她說，台灣一直是國際社會負責任的一份子，我們非常有意願更積極參與國際事務，樂於跟各國分享台灣在各方面的發展和經驗。為了強化台灣和世界各國的經貿關係，我們也希望能夠加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、以及「太平洋聯盟」（PA），非常期盼學員們可以給予台灣全力的支持。

她也期待學員們返國之後，可以把台灣的努力、熱情和美麗，多多分享出去，「成為台灣最佳的代言人」。

(工商 )