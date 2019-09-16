消基會曾抽查感熱紙，2010年時發現過半樣品檢出雙酚A，標檢局因而公布相關規定，業者紛紛轉而使用雙酚S，但目前我國對雙酚S沒有相關規範，消基會今年抽查雙酚S，在28件樣品中有23件檢出含量為3000至12000ppm之間，呼籲政府應把關雙酚A的替代物資安全性。

消費者比較容易接觸的感熱紙包括信用卡刷卡單、ATM自動提款機收據、停車場的單據、感熱紙傳真紙張等。消基會在今年5月間，在醫院、金融機構、連鎖賣場及連鎖餐廳等收集提供給消費者的號碼牌、收據明細、購買明細、取餐號碼等，共計28件樣品測試，發現大多感熱紙已不含雙酚A，但逾8成卻檢測出雙酚S。

消基會表示，近來雙酚A在各國遭限用後，雙酚S成為雙酚A的替代品，但雙酚S也是環境荷爾蒙的一種。而瑞典也將禁用雙酚S，這也顯示雙酚S對人體健康有危害。

調查發現，部分餐廳、飲料店及麵包店等販售即食食品的商家發票或單據大部分不含雙酚A，但卻含雙酚S，消費者若拿過感熱紙單據，未先洗手，可會隨飲食將雙酚S吃進肚子中。

消基會建議，政府應有責任替消費者把關感紙雙酚A的替代物質安全性，以維護消費者的權益，並應提供更貼近消費者使用習慣的發票載具；業者則應主動提醒消費者使用載具存放發票，減少列感熱紙，也應避免列印出一大串如優惠券、折價券等感熱紙減少消費者接觸的機會；消費者也應使用發票載具，不拿感熱紙發票、明細或銀行ATM明細。

(中時 )